بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا

حسم بايرن ميونخ لقب البوندسليجا للمرة السادسة على التوالي، والـ 28 في تاريخه، بعدما فاز على مضيفه أوجسبورج، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 29 من عمر المسابقة.

سجل أهداف البايرن، كل من كورينتين توليسو (32)، وخاميس رودريجيز (38)، وآريين روبن (62)، وساندرو فاجنر (87)، فيما سجل نيكلاس سولي، هدف أوجسبورج، بالخطأ في مرماه (18).

ورفع بايرن ميونخ، رصيده من النقاط إلى 72 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 36 نقطة في المركز العاشر.