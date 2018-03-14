بايرن ميونخ الى ربع نهائي الأبطال

أنهى بايرن ميونخ الألماني مهمة التأهل رسميًا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتصر على بشكتاش التركي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “فودافون أرينا”، بإياب ثمن النهائي.

وسجل أهداف بايرن كل الفريق البافاري كل من تياجو ألكانتارا (18) وجوكهان جونول بالخطأ في مرماه (46) وساندرو فاجنر (84)، فيما أحرز فاجنر لوف هدف بشكتاش الوحيد (59).

وكان بايرن حقق فوزا عريضا في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ8 بنتيجة 8-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.