بالفيديو- 15 سمكة قرش تحاصر صيادين وسط البحر

في لحظات مرعبة، وجد اثنان من الصيادين المحترفين، كانا يتنزهان على متن دراجتهما المائية وسط البحر، أنفسهما محاصرين من قِبل 15 سمكة قرش عدوانيا قبالة منطقة “وسا” على ساحل “صن شاين كوست” في “كوينزلاند” بشمال شرق أستراليا.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أسماك القرش كانت تجتمع على وليمة من الأسماك التي كانت على بعد 4 أمتار فقط أسفلهما، مما سمح للصيادين اللذين التقطا الفيديو بأن يريا الزعانف الظهرية المخيفة التي تخرج من البحر.

وقال روبرت غريس، أحد الصيادين المحاصرين، إنها المرة الأولى التي يشاهد فيها مثل هذا الهيجان وهذا التجمع الكبير المرعب من أجل الغذاء لأسماك القرش، وذلك خلال جولاته على مدى 40 عاما، وهي فترة عمله في الصيد.