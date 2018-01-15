بالفيديو- 15 سمكة قرش تحاصر صيادين وسط البحر

في لحظات مرعبة، وجد اثنان من الصيادين المحترفين، كانا يتنزهان على متن دراجتهما المائية وسط البحر، أنفسهما محاصرين من قِبل 15 سمكة قرش عدوانيا قبالة منطقة “وسا” على ساحل “صن شاين كوست” في “كوينزلاند” بشمال شرق أستراليا.
وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن أسماك القرش كانت تجتمع على وليمة من الأسماك التي كانت على بعد 4 أمتار فقط أسفلهما، مما سمح للصيادين اللذين التقطا الفيديو بأن يريا الزعانف الظهرية المخيفة التي تخرج من البحر.
وأضاف: “كانت الأسماك تحتنا تماما، وكنا خائفين من أن تنقلب درجاتنا المائية ونكون لقمة سائغة لها، كان ذلك وقتاً عصيباً”.
المصدر: روتانا
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