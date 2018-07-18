بالفيديو- “غمزة” من ترامب إلى بوتين

أثارت غمزة أرسلها الرئيس الامريكي دونالد ترامب لنظيره الروسيفلاديمير بوتين لدى لقائهما في فنلندا، جدلًا واسعًا بين مئات الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، الذين تجمعوا الإثنين في المركز الإعلامي بالعاصمة الفنلندية لتغطية القمة الأولى من نوعها بين الرئيسين.

وحصلت الواقعة خلال ظهور بوتين وترامب أمام الصحافيين في القصر الرئاسي بهلسنكي، للإدلاء بالتصريحات الافتتاحية قبل انطلاق لقائهما وجهًا لوجه، حيث وثّقت أشرطة فيديو الرئيس الأمريكي وهو يجلس في مقعده عن يمين نظيره الروسي، وينظر إلى سيد الكرملين بغمزة.

واختلف المتابعون لأعمال القمة في تفسيراتهم لهذه اللحظة، حيث اعتبر بعضهم أنّ الرئيس الأمريكي وجّه رسالة لنظيره الروسي من خلال هذه الغمزة، فيما قال البعض الآخر إنه قام بهذه الحركة بصورة غير متعمّدة.

المصدر: سيدتي