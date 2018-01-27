بالفيديو.. “سعار” الشوكولاتة يجتاح متاجر فرنسا!

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، بفيديوهات ومقاطع مصورة تظهر حالة من الهيستيريا بسبب الشوكولاتة في بعض المتاجر في فرنسا، بل وصل صداها إلى محطات أميركية ووسائل إعلام أجنبية عريقة كالغارديان والفوكس نيوز وغيرها.

فبعد أن أعلنت بعض المتاجر الفرنسية تخفيضات تصل إلى 70 في المئة على أحد أنواع الشوكولاتة التابع لشركة رائدة في هذا المجال (نوتيللا)، أصاب بعض المشترين حالة من “السعار” فتراكضوا وتدافعوا وتشاجروا للحصول على “جرات” الشوكولاتة الشهيرة.

وأظهرت المقاطع المصورة بعض الأشخاص “يغرفون غرفاً”، محاولين أخذ أكبر عدد ممكن من المشتريات.

في المقابل، دان العديد من المغردين هذه المشاهد التي وصفوها بغير الحضارية، في حين أبدى آخرون استغرابهم الشديد بل استياءهم من تلك التصرفات التي وصفوها بالهمجية.