بالفيديو: سحابة على شكل “ثعبان” تثير الرعب في اليابان

شهدت اليابان ظاهرة غريبة أثارت الفزع لدى السكان، وذلك بعد أن ظهرت في السماء سحابة على شكل “ثعبان” ضخم، ما سبب صدمة لليابانيين.

وفي التفاصيل، فقد ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن السكان المحليين في مدينة نيغاتا، أصيبوا بالذهول عندما رأوا الظاهرة الغريبة؛ حيث ظهرت السحابة “الثعبان” وسط سماء مليئة بالغيوم.

وتم تسجيل لقطات للسحابة الغريبة ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أثارت ضجة كبيرة بين المستخدمين.

ويعتقد خبراء الأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة هي مثال على ما يطلق عليه “سحابة القمع”، والتي تتشكل في بداية الأعاصير، وهي عبارة عن غيوم رأسية ضيقة وطويلة تتخذ شكلاً قمعيًا، ممتدة إلى الأسفل من غير غيمة ركامية، وما إن تلمس تلك الغيمة القمعية سطح الأرض حتى تخلق دمارًا شديدًا؛ إذ إنها تسحب كل شيء معها نحو الأعلى لتطرحه بعيدًا؛ حيث يكون مركز القمع متخلخلاً بشكل كبير، وحركة الهواء دورانية للأعلى وذات سرعات كبيرة جدًا.

المصدر: سيدتي