بالفيديو- زفاف الفنانة شيرين والملحن حسام حبيب

بعد اشاعات حول علاقتهما، اقيم ليل أمس السبت، حفل زفاف الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من الملحن حسام حبيب.

وفي حفل عائلي اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء في القاهرة، تم إجراء مراسم عقد القران والزفاف في منزل والدة العريس.

وظهرت شيرين بعدما تخلت عن فستانها الأبيض الذي ارتدته خلال عقد القران، حيث كانت ترتدي فستانا آخر من أجل السهرة، وظلت ترقص بصحبة زوجها على أنغام أغنيتهما “كل ما أغني” التي قدماها معا قبل فترة.

الملفت كان ظهور هنا ومريم بصحبة والدتهما وزوجها حيث كانوا يرقصون معا.

ونشرت شيرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة مكتوب عليها سورة “الفلق”، كذلك فعل العريس على حسابه الخاص على “إنستغرام”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تترقب في الأيام المقبلة الحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “البلهارسيا”، حيث سيتم النظر في تأييد حبسها 6 أشهر من عدمه، بعد تصريحاتها التي أساءت فيها لنهر النيل خلال إحدى حفلاتها.