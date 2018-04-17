بالفيديو.. دب يبدأ مباراة كرة قدم

دخل تيم الى مباراة كرة القدم في الدوري الروسي، مقدما حركات استعراضية قبل أن يعطي كرة المباراة للحكم لتبدأ مباراة الدرجة الثالثة من الدوري، وقام الدب العملاق بالتصفيق وسط تحية الجماهير.

ووصف عدد من منظمات حقوق الحيوان، العرض الحي بـ”غير الإنساني” و”الصادم”، بسبب استغلال الدب بهذا الشكل، كما أضافت أن التصرف “يجعل مباراة كرة القدم معرضة للخطر”.

ونفى الاتحاد الدولي لكرة القدم الادعاءات التي تقول أنّ روسيا ستقوم باستخدام الدب في حفل افتتاح بطولة كأس العالم، الصيف المقبل.