بالفيديو- “بطل هندي” يقود ناقلة وقود مشتعلة لمنع انفجار ضخم

غامر “بطل هندي” بحياته لانقاذ سكان مدينة غوتيغاون، عندما ركب داخل شاحنة مشتعلة وقادها بعيدا عن محطة للوقود.

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة، “ناقلة وقود” وهي تحترق داخل محطة للوقود، قبل أن يقفز المدعو ساجد خان لداخلها ويقودها لبضعة أميال بعيدا عن المكان، ليمنع وقوع انفجار ضخم.

ووسط ذهول المتواجدين، قاد خان الشاحنة، تاركا وراءه “مسارا من النيران” ليصل بها إلى موقع بعيد عن المباني السكنية.

وما إن وصل بالشاحنة إلى “بر الآمان” حتى غادرها راكضا للنجاة بحياته، وفق ما ذكر موقع “SWNS”.

ولم يصب أي شخص في الحريق، فيما تعرض خان لحروق طفيفة في وجهه ويديه وقدميه.