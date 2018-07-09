بالفيديو- اعلامية شهيرة تطلب الزواج من عبدالله بالخير مباشرة على الهواء

استضاف برنامج “أصداء العالم” الفنان الإماراتي عبدالله بالخير في حوار ضم كل من الإعلامي مصطفى الآغا والإعلامية علياء الشمري في حوار مليء بالضحك والأسئلة المنوعة.

بعد بث الحلقة تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من الفيديو كشف فيه الإعلامية علياء الشمري وهي توجه سؤال للفنان عبدالله بالخير “هل تتزوجني” ليفاجأ الأخير بسؤالها ويجيب “نحن على الهواء؟”، ومازحه الآغا بالقول: “جرأة منك أن تطلبي منه الزواج على الهواء. سبحان من جمع رأسين بالحلال” وتابع: “مبروك” في حوار ضاحك ليثر الفيديو الضجة على السوشيال ميديا.

ولكثرة التعليقات التي تناولها مقطع فيديو زواج الفنان عبدالله بالخير من الشمري نشر الآغا عبر حسابه الخاص على انستقرام تعليق قال فيه: “عرضت عليه الزواج بعدين غيرت رأيها”، مضيفا: “البنت عم تمزح والناس صدقت”.

المصدر: ليالينا