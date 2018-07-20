بالفيديو- أردني يقفز من شرفة مجلس النواب

أثار رجل بلبلة كبيرة، الخميس داخل قبة البرلمان الأردني، تزامنا مع جلسة منح الثقة لحكومة عمر الرزاز الجديدة.

ووفق ما أظهر مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الرزاز يتلو كلمته أمام النواب، قبل أن يصعد مواطن إلى شرفة ويثير حالة من القلق. ولم يعرف ماذا كان يحاول الرجل أن يقوم به.

وطلب المواطن لقاء رئيس الوزراء، وهو الأمر الذي وافق عليه الرزاز في الحال، حيث ترك المنصة وتوجه نحوه للحديث معه.

وتدخل أفراد الأمن لتهدئة الأوضاع وإنزاله من المكان الذي صعد إليه، إلا أنه قرر في نهاية المطاف أن يقفز أرضا، دون أن يصاب بأذى.

وكانت حكومة الرزاز حصلت على موافقة 79 نائبا في البرلمان المكون من 130 نائبا.