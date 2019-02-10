بالصور.. ما قصة “الطفل الذئب” في الهند؟

يعاني أحد التلامذة في الهند من حالة نادرة تعرف باسم “متلازمة الذئب”، جعلت وجهه مغطى بالشعر الكثيف.

ولد التلميذ، لاليت باتيدار، البالغ من العمر 13 عاما، في مدينة راتلام بولاية ماديا براديش بوسط الهند، وهو يعاني منذ صغره من فرط الشعر الخلقي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أمس الجمعة.

هو ناجح ومشهور في مدرسته، كما أنه متقبل لمظهره، لكن الغرباء يرمون الحجارة عليه أحيانا، ويطلقون عليه تسمية “قرد”، بحسب قوله.

وعلى الرغم من حالته، فإنه يحلم بأن يصبح ذات يوم ضابط شرطة وأن “يضع كل اللصوص والمجرمين في السجن”.

يقول لاليت: “ولدت بشعر كثير على وجهي، وهذا يجعلني مختلفا عن الآخرين، أحيانا أتمنى لو أنني مثل بقية الأطفال، لكن لا يمكنني فعل شئ حيال ذلك. لقد اعتدت على حالتي، وعادة ما أشعر بالارتياح تجاه نفسي”.

وتسبب “متلازمة الذئب” المستعصية كميات غير طبيعية من الشعر ، يصل طولها إلى 5 سم، ويغطي وجه الشخص وذراعيه وأجزاء أخرى من جسده.

وتقول والدة لاليت إنه: “بعد ساعة من ولادته دهشت لرؤية جسده مغطى بكمية غير عادية من الشعر، طلبنا على الفور من طبيب الأطفال المحلي أن يفحصه، فقص شعره الزائد وقال إنه لا يوجد علاج لهذا”.

وتضيف: “إنه مختلف ولكن ما زال مميزا للغاية بالنسبة لي، لأنه ولد بعد العديد من الصلوات الخاصة”.

المصدر: ديلي ميل