بالصور.. كيم كارداشيان تثير الجدل من جديد

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان جدلاً واسعاً بعد أحدث ظهور لها في عيد ميلاد صديقها أليسون ستاتير.

وفي التفاصيل تزيّنت كيم كارداشيان باكسسوار على شكل حروف اسمها وضعته على أسنانها وهو ما أثار ضجة عارمة بين متابعيها الذين تناقلوا الصور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها كيم كارداشيان اكسسوار بأسنانها لكنها المرة الأولى التي تكون على شكل حروف اسمها.

الجدير بالذكر أن كيم كارداشيان تنتظر طفلتها الجديدة من أم بديلة وتنشغل خلال الفترة الراهنة بالتحضيرات الخاصة لاستقبال الصغيرة.

المصدر: بتجرد