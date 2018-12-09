بالصور: علم لبناني بطول 1767.5 مترا في تكريت

رفعت بلدية تكريت ولجنة التعاون البلدي، وفعالياتها، وابنائها،علم لبناني بطول 1767.5مترا، وذلك في مهرجان اقيم لمناسبة عيد الاستقلال، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة رينيه معوض.

وأوضح رئيس البلدية عبدالله غية أن” العلم اليوم الذي نرفعه هو الأطول في لبنان وقد يكون الأطول في العالم، لأن هذا النشاط يخضع للمنافسة عبر موسوعة غينيس، بهدف وضع تكريت على الخارطة العالمية، وليس فقط على الخارطة اللبنانية”.

غية اكد ان تكريت “عندها ارث تاريخي كبير، ولها سمعتها وحضورها على مستوى المنطقة، ونسعى لإعادة الحضورالمميز وسط منطقة الجومة، وتاريخ تكريت ومستقبلها هو في تكريس العيش المشترك”.

واشار الى “اهمية المبادرة التي تكمن في ان انجاز العمل تم بأيدي صبايا وشباب من البلدة، وبطريقة تقليدية يدوية من خياطة ورسم، وقد وصلوا الليل والنهار لإنجازه، ولهم منا كل التحية والتقدير، على حسهم الوطني المتجذر في البلدة، والذي سيثمر نماذجا يقتدى بها ليس على مستوى عكار فحسب، بل على مستوى الوطن.

كما تحدث عدد من الفعاليات مؤكدين على تشبث ابناء تكريت بوطنهم، وبعروبتهم، الذين قدموا على مذبحه الشهداء، من جيشهم الوطني وسائر القوى الأمنية، وان لاسلاح غير سلاح الجيش، مطالبين الدولة الإلتفات الى بلدتهم ودعمها بكل المجالات.

بدأ رفع العلم عند حوالي الساعة التاسعة صباحا، حيث وضع ملفوفا على سيارة بيك أب، اخترقت الشارع الرئيسي وسط البلدة، بدءا من الساحة الرئيسية امام البلدية وصولا، الى تخوم بلدة العيون، حيث تولى مواطنون ومواطنات، من كافة الأعمار، رفع العلم، على طول المسافة المحددة، على وقع الأناشيد والأغاني الوطنية اللبنانية، ورفع الشعارات المؤيدة للجيش اللبناني و الخاصة بالاستقلال.

شارك في تجهيز العلم، خياطة، ثمانية سيدات وصبايا، وتولى ناشط رسم الأرزة اللبنانية وسط العلم.

ويستكمل المهرجان باحتفال تكريم تقيمه البلدية لمتقاعدي القوات المسلحة اللبنانية، عند الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم في مطعم غرين لاند في عدبل.