بالصور.. بدء بيع قمصان يوفنتوس تحمل اسم رونالدو

بدأ بيع قمصان يوفنتوس برقم واسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة تورينو الإيطالية، في خضم موجة الأخبار المتداولة بأن الأخير على وشك الانتقال إلى النادي المقلم بالأبيض والأسود.

ونشر موقع “بليتشر ريبورت” الرياضي الشهير، صوراً لقمصان فريق “السيدة العجوز” وطبع عليها اسم ورقم كريستيانو رونالدو، في تلميحات تؤكد قرب وصول اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وأصدر يوفنتوس بيانا في وقت سابق، تحديدا بعد الأنباء حول اقترابه من التوقيع مع رونالدو، جاء فيه: بخصوص ما يتعلق بالأخبار الأخيرة المنتشرة من وسائل الإعلام فإن يوفنتوس سيقوم بتحديد كل خياراته في سوق الانتقالات من أجل تدعيم صفوفه، وسوف يكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا الأمر في نهاية المطاف، ووفقا للقوانين المتبعة.