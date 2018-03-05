بالصورة- سامسونغ تطلق هاتف قابل للطي كالكتاب

حصلت شركة “سامسونغ” على براءة اختراع لتصميم هاتف ذكي قابل للطي، وفقا لموقع “باتشينتلي موبايل”.

وتمثل هذه التقنية هاتفا ذكيا متعدد الشاشات قابلا للطي كالكتاب، ويكون غلافه الخارجي عبارة عن شاشة، وعندما تريد استخدامه فإنك تفتحه لتحصل على هاتف ذكي بشاشة أكبر مثل شاشة الحاسوب اللوحي.

وفي وقت سابق، قالت سامسونغ إنها تعمل على تطوير هاتف ذكي قابل للطي من المرجح أن يحمل اسم “غلاكسي إكس”، لكنها لم تكشف الطريقة التي سيُطوى فيها الهاتف.

ولم تفصح سامسونغ عن خططها تماما، فيمت اقترحت معظم التقارير أن الهاتف الذكي يتم طيه عند الانتهاء من استخدامه أو عند انتفاء الحاجة لشاشة كبيرة. في حين قالت تقارير أخرى إن الهاتف المرتقب سيمتلك شاشة قياسية يمكن أن تمتد لتصبح بقياس شاشة اللوحي عند الحاجة إلى ذلك.

واظهرت سرومات توضيحية بعض الأمور المثيرة للاهتمام حيث يظهر من أحدها ما يبدو أنها أزرار فيزيائية (حقيقية) حول الشاشة، مما يشير إلى أنها قد تملك إطارات سميكة. وكما يبدو واضحا في الرسومات وجود أزرار جانبية حيث يوجد عادة زر تشغيل وإطفاء الجهاز وأزرار التحكم في الصوت، ونظرا لأن التصميم يتعلق بهاتف قابل للطي فيبدو أن الجهاز سيكون سميكا عند غلقه.

وعن موعد اطلاق هذا الهاتف، قالت سامسونغ إنها ستطلق “غلاكسي إكس” هذا العام.