بالجرم المشهود.. عصابة سرقة دراجات آلية تنشط في المنية وعكار وقع أفرادها في قبضة شعبة المعلومات

صـدر عـن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي خطة العمل لمكافحة عمليات السرقة ضمن محافظة الشمال بهدف كشف هوية أفراد العصابات التي تنشط بهذه القضايا وتوقيف أفرادها.

وبنتيجة المتابعة والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها هذه الشعبة تم تحديد هوية أفراد احدى هذه العصابات، وهم اللبنانيون:

م. ب. (مواليد عام 2003)

ا. ح. (مواليد عام 1997)

خ. ا. (مواليد عام 1996)

م. ف. (مواليد عام 2001)

ا. ع. (مواليد عام 2000)

فجر تاريخ 4/2/2019، بعد تنفيذ عملية مراقبة دقيقة لأفراد العصابة المذكورة، تم ضبطهم جميعاً بالجرم المشهود اثناء قيامهم بتنفيذ عملية سرقة في منطقة المنية قضاء الضنية، وضبطت سيارة نوع “كيا بيكانتو” لون ابيض، جرى تمويه لوحتها لعدم امكانية قراءتها.

وبتفتيشهم والسيارة عثر على أدوات تستخدم في عمليات السرقة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذ عدد كبير من عمليات سرقة الدراجات الآلية من المناطق التالية: ببنين، بحنين الريحانية والمنية بالاشتراك مع كل من اللبنانيين:

ز. ط. (مواليد عام 1999)

ب. ش. (مواليد عام 1981)

اللذين اوقفا بالتاريخ ذاته، واعترفا ايضا بما نسب اليهما، كما ضبطت دراجتان ناريتان مسروقتين.

اجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص مع المضبوطات بناءً لإشارة القضاء.