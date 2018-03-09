بالارقام والمعطيات دائرة الشوف-عاليه

مع بدء القوى السياسية تحضيراتها لاعلان تحالفاتها الانتخابية، بدت معالم بعض الدوائر الانتخابية بالتبلور.

دائرة الشوف عالية أكبر الدوائر الانتخابية، وأكثرها حدة وتضم 325364 ناخب، وعدد مقاعد هذه الدائرة يبلغ 13 مقعدا تتوزع بين 8 للشوف و5 لعاليه ويبلغ عدد المرشحين فيها 93 والصورة على الشكل التالي:

5 مقاعد للموارنة يطمح اليها 36 مرشحا

4 مقاعد للدروز والمرشحون 23

2 مقعدان للسنة في ظل 19 مرشحا

1 مقعد كاثوليكي واحد والمرشحون ثمانية

1 مقعد للارثوذكس لسبعة مرشحين

اما ابرز المرشحين في هذه الدائرة فهم:

مروان حمادة عن المقعد الدرزي

تيمور جنبلاط عن المقعد الدرزي ايضا

محمد الحجار عن المقعد السني

غطاس خوري عن المقعد الماروني

فادي الهبرعن المقعد الارثوذكسي

نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي

هذه هي اذا دائرة جبل لبنان الرابعة التي باتت صورة المعركة فيها اوضح مع تحالف المستقبل القوات والاشتراكي الذي سيترجم لائحة موحدة مقابل لائحتين منافستين على الاقل.

تقرير: مهى ضاهر