بالأسماء والأرقام.. الفائزون بمجلس نقابة المحررين

صدرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانية التي جرت أمس في “الفوروم دو بيروت” أظهرت فوز لائحة “الوحدة النقابية” المدعومة من “تيار المستقبل” وحلفائه بـ9 مقاعد من أصل 12 مقعداً، بينما تمكنت لائحة “القرار الحر” المقابلة برئاسة النقيب الياس عون من إحراز 3 مقاعد.

والفائزون هم:

جوزيف القصيفي (367 صوتاً)

نافذ قواص (336)

واصف عواضة (305)

جورج شاهين (295)

خليل فليحان (293)

الياس عون (290)

يمنى غريب (277)

أندره قصاص (270)

حبيب شلوق (270)

سكارليت حداد (264)

جورج بكاسيني (252)

علي يوسف (231)