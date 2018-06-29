بالأرقام- هذا هو أسوأ منتخب بمونديال 2018

بعد أن أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى من مونديال روسيا 2018، كشفت الأرقام عن مستوى الفرق المشاركة بالبطولة، التي تخللتها مفاجآت مدوية، أبرزها خروج المنتخب الألماني حامل اللقب.

وأظهرت الأرقام أن منتخب بنما حل في المرتبة الأخيرة كأسوأ فريق شارك بالمونديال، بعد أن خسر مبارياته الثلاثة أمام فرق إنجلترا وبلجيكا وتونس، وحل في المرتبة الأخيرة بدون نقاط مع تسجيله لهدفين، لكن شباكه استقبلت 11 هدفا، مما يعني أن الفارق (-9) أهداف.

وسبق منتخب بنما في ترتيب الفرق، التي سجلت أسوأ مشاركاتها في المونديال، المنتخب المصري بعد أن خسر هو الآخر مبارياته الثلاثة أمام أوروغواي وروسيا والسعودية، وودع البطولة بدون نقاط، لكن الفريق سجل هدفين عن طريق نجمه محمد صلاح، وتلقت شباكه 6 أهداف، مما يعني أن الفارق (-4) هدف.

إلا أن فرقا أخرى حلت قبل بنما ومصر، وهي المغرب وكوستاريكا وأستراليا وآيسلندا برصيد نقطة واحدة، مع الأخذ في الاعتبار تباين مستوى المنافسات التي خاضها كل فريق داخل المجموعة.

ففرق كوستاريكا وأستراليا وآيسلندا سجلت هدفين ومنيت شباكها بـ5 أهداف، أما المنتخب المغربي فقد حل في مرتبة أفضل كونه سجل هدفين وتلقى مرماه 4 أهداف.

المصدر: سكاي نيوز