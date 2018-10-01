باسيل يدحض ادعاءات نتانياهو: إسرائيل تسعى لشن عدوان جديد على لبنان

رد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على ادعاءات رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي ادعى، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بوجود مصانع أسلحة لـ “حزب الله” قرب مطار رفيق الحريري الدولي.

وقال باسيل بعد اجتماعه إلى السفراء المعتمدين في لبنان إن “إسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها وفي لبنان لم تحترم القرار ١٧٠١”، مشددا على انها “انتهكت ارضنا وجونا وبحرنا ما يقارب ١٥٠٠ مرة خلال الاشهر الثمانية الاخيرة”.

وأكد وزير الخارجية أن “نتنياهو يستخدم منبر الأمم المتحدة لتبرير خرق اسرائيل للقرارات الدولية”، معتبرا أن “لبنان ملتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية وهو لا يلتزم النأي بالنفس عندما يتعلق الامر بالدفاع عن ارضه وشعبه”.

وقال: “إسرائيل تسعى لشن عدوان جديد على لبنان وعلى نتانياهو أن يتذكر بأنه يتحدث عن شعب انتصر على غطرسته ومستعد لمقاومته في أي لحظة”.

أضاف: “لبنان قوي بشكل كافٍ لمنع الاعتداء عليه واسرائيل لا تخيفنا وعندما تهدد ندرك مدى ضعفها”.

بعدها، توجه باسيل والسفراء الى محيط مطار رفيق الحريري – نادي الغولف في جولة على الارض، دحضا لمزاعم وادعاءات نتنياهو عن وجود مخازن اسلحة في المنطقة المحيطة بالمطار.