باسيل: مؤتمر “سيدر” كان جيدا للبنان

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: “ان مؤتمر سيدر كان جيدا للبنان، واعطى اشارة بانه لا يزال هناك من يؤمن بلبنان غير اللبنانيين واعترافا بانه مصدر استقرار لاوروبا ويستحق المساعدة”.

كلام باسيل جاء خلال حفل تكريمي سنوي لتجمع النساء اللبنانيات – الفرنسيات في فندق أنتركونتيننتال في باريس، حضره عدد من السفراء والدبلوماسيين واصدقاء التجمع الوافدين من أنحاء فرنسا وأوروبا وحشد من ابناء الجالية اللبنانية.

وألقى باسيل كلمة في المناسبة، حيا خلالها المرأة اللبنانية ونوه بعطاءاتها، وتحدث عن نضالها لاستعادة حقوقها وحقوق اللبنانيين. وتوقف عند القانون الذي تقدم به والذي يعطي المرأة اللبنانية الحق بإعطاء الجنسية لأولادها.