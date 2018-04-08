باسيل للمنتشرين: من خلال مشاركتكم في الانتخابات سترفعون مستوى الثقافة السياسية في لبنان

قال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للمشاركين في مؤتمر الطاقة الاغترابية باوروبا إنه “من خلال مشاركتكم في الانتخابات سترفعون مستوى الثقافة السياسية في لبنان ما يعزز الحياة الديموقراطية وأنتم لا تساهمون فقط برسم مستقبل لبنان إنما برفع مستوى الثقافة السياسية والديموقراطية فيه.

كلام باسيل جاء خلال عشاء اقامه السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان في ويستن باريس – فاندوم، في اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية – اوروبا.

ونوه باسيل في كلمته بمؤتمر الطاقة في اوروبا “على رغم الظروف الصعبة والسريعة التي رافقته”، وقال: “الثقافة هي مصدر القوة الحقيقية للبنان الذي يتمتع شعبه بالثقافة والارادة والنضال بهدف الحفاظ على الوطن. أساس صمود لبنان على رغم ما يجري حوله، تصميم اللبنانيين على الحفاظ على نموذج البلد الذي يتمتع بثقافة انتصر خلالها على الارهاب والاحادية الموجودة في دول كثيرة حوله، واللذين جربا ان يتغلغلا فيه لكن اللبنانيين استطاعوا بثقافتهم هزمهما والمحافظة على تنوعهم. واللقاء اليوم باسم لبنان وباسم التنوع هو أكبر انتصار لكم وللبنان، والفضل يعود إليكم”.

أضاف: “مؤتمرات الطاقات الاغترابية تقام بتمويل منكم ومن الشركاء، فدولتنا لا تستطيع ان تؤمن لمنتشريها الـ 14 مليون كلفة مؤتمر، ونحن اتخذنا القرار من خلال قانون استعادة الجنسية ومشاركة اللبنانيين في الانتخابات، كما اننا على موعد مع الديموقراطية”. وتوجه الى المنتشرين قائلا: “انتم في بلد توجد فيه محاسبة ومساءلة وتجديد في الحياة السياسية، واعتقد ان هذه العدوى ستنتقل الى لبنان وستكون لكم مساهمة فيها. في لبنان أيضا ثقافة اقتصادية وغذائية ونعمل على تحسين الجودة”.

وقال: “آمل في ان يكون لقاؤنا الجديد في 10 و 11 و 12 أيار المقبل، مناسبة للتشاور والتباحث وتعزيز تضامننا معكم. فكل سنة تزيد اعدادنا، وان شاء الله عندما سنترك هذه الوزارة نترك شيئا افضل من الذي تركوه لنا. اكيد سنترك قوانين وديبلوماسيين جددا يتدرجون على ايادي ديبلوماسيين قدامى لهم تقاليدهم وخبرتهم. سنترك وراءنا اللقاء الاغترابي الذي لا يمكن ان ينجح من دونكم. والذي يسأل ماذا تفعل الدولة لنا؟ اقول على مدى الازمان، يعتبر القطاع الخاص اقوى من الدولة، فأنتم الانتشار اليوم، أصبح لديكم القوانين والطريق وسنتابع، وأعدكم بأنني سأبقى أناضل حتى يتحقق إصدار قانون يتعلق بالضريبة على رسم دخول المغتربين، ورسم التملك. هناك رأيان، الاول يقول انه يجب ان نأخذ اموالهم والثاني ان علينا مساعدتهم وتشجيعهم على العودة والاستثمار. فكما أنجزنا قانون استعادة الجنسية والانتخابات والقروض الميسرة، سنعمل على إنشاء المجلس الوطني للانتشار”.

وختم باسيل: “آمل في ان تكون مشاركتكم في الانتخابات تعبيرا عن إرادتكم بالعودة الى لبنان وممارسة لبنانيتكم بشكل كامل، وهذا الأمر سيسمح لكم بالمشاركة اكثر في كل شيء يخص لبنان”.