باسيل: قوة لبنان في انتشاره على مساحة العالم

أكد وزير الخارجية جبران باسيل أنّ “التيار الوطني الحر لا يمكن ان يكون قويا بلا انتشار قوي في الخارج يكون بمستوى قوته في الداخل”.

وأشار في عشاء هيئة الانتشار في “التيار” إلى “أنّنا اعطينا الحق للمنتشرين لاستعادة جنسيتهم ونريد الجنسية فعل ايمان بلبنان وليس بطاقة فخرية”.

وأكّد أنّ “قوة لبنان في انتشاره على مساحة العالم”، لافتا الى انه “اعطينا المنتشرين الحق بالتصويت ونأمل ادراك الدور والفاعلية”.

وأشار إلى “أننا نعمل لحافز اقتصادي ليصبح المنتشر مشاركا فعليا في الدورة الاقتصادية”، معلنا أنّ “قريبا سنقدم مشروعا للحكومة يسهل مشاركة المنتشرين في الانتخابات النيابية المقبلة”.