باسيل: تدخل السفراء في السيادة الداخلية والانتخابات النيابية أمر ممنوع

زار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بلدة فنيدق، المحطة التاسعة في جولته العكارية، وقد أقيم له استقبال حاشد في قاعة مسجد علي نوح، حضره حشد كبير من ابناء المنطقة تقدمهم النائب السابق وجيه البعريني ونجله وليد، ممثل مفتي عكار الشيخ زيد زكريا الشيخ وليد اسماعيل، رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبدالاله زكريا، رئيس بلدية فنيدق احمد عبدو البعريني وفاعليات.

وبعد النشيد الوطني القى رئيس بلدية فنيدق كلمة قال فيها: “نحملكم يا معالي الوزير امانة، هي مطالب هذه المنطقة وحقها في الانماء كما نصت وثيقة الوفاق الوطني، ونتوقع من هذا العهد الرئاسي انصاف عكار ورفع الحرمان عنها”.

ثم القى اسماعيل كلمة رحب فيها بباسيل في “فنيدق العروبة والحضارة والعيش الواحد، فنيدق التي قدمت الشهداء وضحت، واننا نطالب بالانماء المتوزان وبالخدمات، وانتم بما تمثلون في موقعكم وقربكم من فخامة الرئيس وعلى رأس التيار الوطني الحر نحملكم هذه الامانة، فعكار تستحق وفنيدق تستحق ان يرفع هذا الحرمان. ونريد ان يكون صوتكم مرفوعا لصالح اعادة تشغل مطار القليعات والجامعة اللبنانية وانشاء المستشفى العسكري وحماية الانتاج الزراعي في هذه المنطقة”.

ورد باسيل بكلمة أكد فيها ان “عكار تستحق كل اهتمام”، وقال: “انا اعرف اهمية مواسم التفاح في عكار وفي كل الجرود اللبنانية، واننا في وزارة الخارجية نسعى ان تكون هذه السنة سنة الديبلوماسية الاقتصادية، وفي التيار سنسعى ايضا ليتم تسويق الانتاج اللبناني في كل انحاء العالم، وهناك اهمية كبرى لهذا الانتاج، والبلد الذي لا زراعة فيه ليس ببلد، وسنعمل على دعم كل القطاعات الانتاجية والاقتصادية وسنتستمر صامدين في ارضنا وقرانا”.

أضاف: “نلتقي اليوم على أمل ان تكون الايام المقبلة افضل، وستكون لنا لقاءات اخرى في هذه البلدة وفي هذه المنطقة، واننا معكم كنا وسنبقى لحفظ السلم والسلام في هذا البلد ولنواجه كل التحديات معا يدا بيد محافظين على بعضنا البعض، والقانون الانتخابي سيفرض واقعا جديدا، فهو قانون مريح للجميع ولا احد بامكانه ان يلغي احدا، وكل انسان لديه الحضور والشعبية والمؤيدون مكانه في المجلس النيابي، في المشروع الوطني وفي الجهد الذي نقوم فيه لنقرب بين الجميع، وعندنا القدرة بعلاقتنا مع الجميع ان نساهم في هذا الاطار وهذا الجهد، ونتمنى من الجميع التعاون وان نقبل ببعضنا البعض”.

وتحدث باسيل عن “بعض التحركات الخارجية التي بدأت للتدخل في الانتخابات النيابية، فالايام التي كان يتدخل فيها السفراء ويعينون نوابا، انتهت، والان اللبنانيون هم من سينتخبون نوابهم وليس السفراء، وانبه كل العاملين في المجال الديبلوماسي، ومن أول الطريق، ان يلزموا حدودهم وان يلتزموا بالاصول الديبلوماسية والاتفاقات الدولية، فتدخل السفراء في الحياة السيادية الداخلية وفي الحياة الوطنية امر ممنوع، مهمة السفير ان يمثل دولته ويحمي مصالحها ويؤمن لها افضل العلاقات مع الدولة الموجود فيها، وهو مرحب به على هذا الاساس. نحن حريصون على افضل العلاقات مع كافة الدول، ونريدها كذلك، ولبنان حريص على الا يكون في اي محور وحريص على الا يكون في خصومة مع اية دولة تجمعه بها علاقات طيبة، ونتمنى ان يحترم الكل هذا المبدأ لاننا لا نريد اي خلل في هذا الاطار”.