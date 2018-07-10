باسيل بعد جلسة حوار ونقاش بين المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتكتل لبنان القوي: الاولوية للوضع الاقتصادي ونطالب المجلس بأن يكون من ادوات الضغط لمصلحة الاقتصاد
باسيل: لا يمكن بناء مواقفنا الاقتصادية على الجهة التي تطرح بل على الموضوع المطروح
باسيل: للمجلس الاقتصادي الاجتماعي دور اساسي ان يكون الحاضن لكل النقاشات الموضوعية ومقتنع بان اقتصادنا هو على طريق الاستنهاض رغم الصورة المرسومة اليوم والحكومة جزء من اعطاء هذه الاندفاعة
باسيل: عممنا على الجميع عدم الرد على اي اهانة وحريصون على المصالحة المسيحية والوطنية
باسيل: لم نقل ان عودة السوريين تعني حكما نهوض الاقتصاد لكن ما نقوله هو ان العبء بسبب النزوح لا يسمح للاقتصاد بالنهوض
باسيل: حقنا جميعا في ان نكون ممثلين في الحكومة وفق ارادة الناس
باسيل: قادرون على تخطي التحديات وتفكيرنا ايجابي وعلى رغم مصاعب المرحلة هناك ايجابيات فالنزوح السوري سيخف العبء الذي يسببه تدريجيا والاقتصاد سيعطى العناية اللازمة
باسيل: مقتنعون بأن لبنان لن ينهار ونحن شعب لا ينهار فلنتكاتف معا
باسيل: لا استقرار امني واقتصادي دون استقرار سياسي ولا استقرار سياسي دون تمثيل صحيح ولا حكومة بلا احترام القواعد التمثيلية
باسيل: لبنان لن يخضع مجددا للضغوطات الخارجية فمناعتنا الوطنية صارت قوية
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