باسيل بعد جلسة حوار ونقاش بين المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتكتل لبنان القوي: الاولوية للوضع الاقتصادي ونطالب المجلس بأن يكون من ادوات الضغط لمصلحة الاقتصاد

باسيل: لا يمكن بناء مواقفنا الاقتصادية على الجهة التي تطرح بل على الموضوع المطروح

باسيل: للمجلس الاقتصادي الاجتماعي دور اساسي ان يكون الحاضن لكل النقاشات الموضوعية ومقتنع بان اقتصادنا هو على طريق الاستنهاض رغم الصورة المرسومة اليوم والحكومة جزء من اعطاء هذه الاندفاعة

باسيل: عممنا على الجميع عدم الرد على اي اهانة وحريصون على المصالحة المسيحية والوطنية

باسيل: لم نقل ان عودة السوريين تعني حكما نهوض الاقتصاد لكن ما نقوله هو ان العبء بسبب النزوح لا يسمح للاقتصاد بالنهوض

باسيل: حقنا جميعا في ان نكون ممثلين في الحكومة وفق ارادة الناس

باسيل: قادرون على تخطي التحديات وتفكيرنا ايجابي وعلى رغم مصاعب المرحلة هناك ايجابيات فالنزوح السوري سيخف العبء الذي يسببه تدريجيا والاقتصاد سيعطى العناية اللازمة

باسيل: مقتنعون بأن لبنان لن ينهار ونحن شعب لا ينهار فلنتكاتف معا

باسيل: لا استقرار امني واقتصادي دون استقرار سياسي ولا استقرار سياسي دون تمثيل صحيح ولا حكومة بلا احترام القواعد التمثيلية

باسيل: لبنان لن يخضع مجددا للضغوطات الخارجية فمناعتنا الوطنية صارت قوية