باسيل التقى في روما ساترفيلد وبيرت واتفق مع وزير خارجية قبرص الالتقاء في لبنان في 28 الجاري

التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، على هامش مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في روما، وزير التعاون الدولي البريطاني أليستر بيرت وتناول البحث مواضيع تتعلق باللاجئين والاوضاع في الشرق الاوسط والخلاف الروسي-البريطاني المستجد.

ثم اجتمع الوزير باسيل مع نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد وبحث معه في آخر المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة الاميركية مع فلسطين المحتلة حول ترسيم الحدود البحرية والبرية.

بعدها عرض وزير الخارجية مع نظيره القبرصي الجديد العلاقات الثنائية، واتفقا على ان يلتقيا في بيروت في 28 الجاري في اول زيارة خارجية له.