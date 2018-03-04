باسيل أكد من زغرتا العودة إليها: لا أحادية هنا والتغيير حتمي ومشروعنا الشراكة والحق

اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته في قضاء زغرتا، برعاية عشاء احتفالي لهيئة “التيار الوطني الحر” في زغرتا، شارك فيه الوزيران يعقوب الصراف وبيار رفول، النائبان السابقان نائلة معوض وجواد بولس، ممثل نقيب المحامين المحامي جوزيف صالح، محافظ الشمال رمزي نهرا، منسق “تيار المستقبل” في قضاء زغرتا المحامي زياد ديب، نائب رئيس الرابطة المارونية المحامي توفيق معوض، رئيس “حركة الأرض” طلال الدويهي، مرشح التيار في الكورة جورج عطاالله وعدد من رؤساء البلديات والمختارين ومناصري التيار.

قال باسيل في كلمة: “أنا هنا اليوم لأقول إننا عائدون إلى زغرتا ومكملون في لبنان ومنتشرون في العالم. عائدون إلى زغرتا لنلتقي على أرضها الحاملة للوطن معان كثيرة، فزغرتا قدمت للبنان رئيسي جمهورية سليمان فرنجية ورينه معوض، وقدمت بتاريخها للبنان الكثير الكثير من الشهداء والابطال، أبطال تاريخيون وعلى رأسهم يوسف بك كرم والبطريرك اسطفان الدويهي. هذه هي زغرتا التي قدمت الكثير، لا تستطيع الا أن تستمر في العطاء للبنان شهادة وبطولة، ولا تستطيع أن تغيب أحدا عن أرضها. زغرتا تتسع للكثير وتستوعب الكثير وتتحمل الكثير وتحب كثيرا، ومشكلتها بقدر ما تحب يصح فيها القول ومن الحب ما قتل. الليلة زغرتا تشعر بكم ومن لا يشعر بكم، الله يعينه، لأنه سيأتي يوم ويشعر بكم مرة واحدة، على أمل ألا يكون في 6 أيار”.

أضاف: “كثر منا يعرفون جيدا تاريخ زغرتا وعلى رأسنا السيدة نايلة. المهم أن نتطلع الى مستقبل زغرتا، واذا كان هناك من لا يشعر بما يجري في زغرتا فمن المؤكد أنه لن يدرك المستقبل الجيد لها. زغرتا ككل لبنان قائمة على الشراكة والتعدد بطوائفها وأحزابها وعائلاتها، وهذه طبيعة لبنان. لا يمكن لأحد منا أن يفرض عليها شيئا، لا من أهلها ولا من خارجهم، ولا يستطيع أحد الا ان يتعايش مع طبيعتها الحلوة التي تشبه لبنان الذي ولد من رحمه هذا العهد، وهو لبنان الشراكة. نحن من طالبنا ونادينا بالشراكة في كل لبنان، ولا يمكننا ان نفكر إلا بها، ولن نرضى بأن يمنعها عنا أحد لا في زغرتا ولا في لبنان”.

وتابع: “وضعنا هذا القانون لأنه يحقق الشراكة أينما كان. هناك مناطق نمثلها لوحدنا، لكننا رفضنا واصرلانا على الخسارة وأردنا التقاسم والمشاركة، ولكن هناك أماكن أخرى نحن وغيرنا محرومون من التمثيل والتوازن السياسي والنيابي فيها، نريد أن نتواجد فيها، ومن هذه المناطق وعلى رأسها زغرتا. لذا نقول لزغرتا، نحن راجعون، ولكي نرجع، على كل واحد منكم هنا عمل بفكره وعمله وكلامه، أن يحب الجميع ويستوعب الكل ومن يرجمكم بحجرة ارجموه بوردة، فزغرتا لا مكان فيها الا للورود والحوار. سننافس بفكرنا وبالذي قدمه الدكتور بيار بيننا، بأعمالنا وانجازتنا، وحين تأتي لحظة الدفاع عن لبنان لا تخافوا كلنا وكل أهل زغرتا سنكون في خط الدفاع الأول، وهناك تظهر الرجولة والقوة، إنما بين الأهل، لا أحد يتمرجل على الثاني الا بفكره وعقله. هذه هي منافستنا، وعلى هذا الاساس نقول إننا راجعون إلى زغرتا، وفي لبنان مكملون بمشروعنا”.

وقال: “لا أحادية في الدول ولا في الدين، والدول القائمة على الاحادية ستسقط كما كل فكر أحادي. لبنان لن يقوم الا لأنه متنوع ومتعدد، وما من منطقة في لبنان يمكن لأحد أو طائفة أن تسيطر عليها. هذه طبيعة الانسان الذي خلقه الله، مختلف عن الآخر، وما من انسان يمكنه ان يقف في وجه هذه الحقيقة التي ستغلبه وتنتصر بالفكر المتعدد اللاأحادي، لذلك أعدكم بكل ثقة من طبيعة الحياة، بأن زغرتا مقبلة إلى التغيير في أيار 2018، فأهلا وسهلا بالتغيير في زغرتا معكم وفيكم ومن خلالكم، انتم عصب التغيير، وانتم حملتم هذا اللواء كل يوم بفكركم المتجدد وثباتكم ونضالكم، لذا سنصنع التغيير مع كل من يلاقينا بهذه الارادة لنصنع التعدد والتنوع في زغرتا وكل لبنان، ونعيش الشراكة في زغرتا وكل لبنان”.

وختم باسيل: “أشكر لكم إرادتكم وجهودكم. لا تحاسبونا بما ترون إنما بما لا ترون فحين نبدأ بالعمل ستتغير الحقائق والارقام. لا نريد إلغاء أحد، فنحن ضحينا في زغرتا، وكل من مشى معنا اعطيناه وزدنا في زغرتا وخارجها وفي كل لبنان وعلى حسابنا ولسنا نادمين. نريد أن يقوى لبنان، فالقوي يعطي ونحن أقوياء ونريد أن نعطي ونضحي لكل شريك معنا. في كل مرة نعقد تفاهما مع فريق لبناني نسأل هذا السؤال، نحن نعطي اقصى ما يمكننا، ونحن في زغرتا نقوى بآدميتكم ورجولتكم وقوتكم وثباتكم ونضالكم، لذا سنعطي دائما ونقدم لزغرتا ولبنان”.