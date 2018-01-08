باريس يستعرض أمام رين بسداسية ويتأهل إلى الدور الـ16 لكأس فرنسا

تأهل فريق ​باريس سان جيرمان​ إلى الدور الـ16 ل​كأس فرنسا​ لكرة القدم، بفوزه الساحق على مضيفه رين بستة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء الفريقين في ملعب “دي لا روت دى لوريان” ضمن منافسات الدور الـ32 للبطولة.

وبسط الفريق الباريسي سيطرته على مجريات الشوط الأول من دون أي خطر يذكر من جانب فريق رين، رغم غياب هداف الفريق ​ادينسون كافاني​، ونجح الثلاثي الفرنسي ​كيليان مبابي​ والبرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ والارجنتيني ​انخيل دي ماريا​ في إلحاق الأذى الشديد بالمنافس والخروج بنتيجة كبيرة، وسط اخفاق دفاعات رين. وأنهى فريق الأمراء الشوط الأول متقدما برباعية نظيفة بتوقيع مبابي (د9) ونيمار (د17 ود43) ودي ماريا (د23).

وواصل الهجوم الباريسي نجاعته في الشوط الثاني، متمكنا من احداث خسائر في الجهة المقابلة، فيما تمكن لاعبو رين من احداث خروقات بعد الخروج من حصونهم، وسجلوا هدف حفظ ماء الوجه بالدقيقة 66، عن طريق ​بينجامين بوريغايد​ من ركلة جزاء، في وقت، عاد الثلاثي الذهبي إلى الواجهة، وساهمت خروقاته في الاتيان بهدفين اضافيين عن طريق دي ماريا (د74) ومبابي (د75)، وتستقر بعدها النتيجة على فوز الفريق الباريسي بنتيجة 6-1 مع اطلاق صافرة النهاية