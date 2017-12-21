باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته وصراع محتدم بين موناكو وليون‎

ضمن فعاليات الجولة 19 من منافسات ​الدوري الفرنسي​ ” الليغ 1 ” ، عزز نادي ​باريس سان جيرمان​ من صدارته بفوز مستحق امام كان وبواقع 3-1 وسيطر ابناء المدرب ​اوناي ايمري​ على مجريات اللقاء بشكل كبير وبهذا الفوز عزز اغنياء فرنسا من صدارتهم اكثر .

وفي الشوط الاول سيطر لاعبو الـ بي أس جي على مجرياته بشكل كبير وسط تمركز لاعبي كان في مناطقهم الدفاعية وكان مبابي قريب من خطف هدف التقدم في الدقائق الاولى ولكن تسديدة الدولي الفرنسي مرت بمحاذاة القائم ، وواصل ابناء المدرب اوناي ايمري خطورتهم على مرمى الحارس ​فيركوتر​ واثمر هذا الضغط عن هدف التقدم عبر كافاني في الدقيقة 21 بعد تمريرة حاسمة من مبابي ، واعتمد لاعبو كان على الهجمات المرتدة وكانت لهم فرصة وحيدة خطرة ولكن تسديدة رودلين تصدى لها الحارس ​كيفين تراب​ ببراعة كبيرة ، وبدوره كان نيمار قريب من خطف هدف ثانٍ بعد ضربة حرة رائعة مرت بمحاذاة القائم ولينتهي هذا الشوط بتقدم الـ بي أس جي وبواقع 1-0 .

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو الـ بي أس جي سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء في ظل تمركز لاعبي كان في مناطقهم الدفاعية ووجد ابناء المدرب ايمري صعوبة كبيرة في اختراق دفاع كان الحصين وبدوره لم ينجح ابناء المدرب غاراندي من تهديد مرمى الحارس كيفين تراب ، وبعدها اضاع كافاني فرصة مميزة لخطف هدف ثانٍ بعد تسديدة جميلة جانبت القائم وفي الدقيقة 57 نجح مبابي من خطف هدف ثانٍ لفريقه ليستمر لاعبي سان جيرمان في فرض سيطرتهم وايقاعهم الهجومي وسط قلة حيلة لاعبي الخصم وتحصّل ابناء المدرب ايمري على العديد من الفرص الخطرة ولكن فعاليتهم غابت وحاول بعدها المدرب ايمري اجراء التبديلات في صفوف فريقه ، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل الفريق الباريسي ضغطه وكان لنيمار فرصة خطرة ولكن الحارس فيركوتر نجح التصدي له ليحرمه من هدف محقق وفي الدقيقة 81 تمكن ​بيرشيشي​ من خطف هدف ثالث للفريق الباريسي وفي الدقيقة 90 قلص سانتيني الفارق لكان لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان وبواقع 3-1 .

وفي باقي المباريات ، عزز نادي ​موناكو​ من وصافته بفوز صعب امام رين وبواقع 2-1 وكان اللقاء قوياً من الجانبين ونجح فالكاو من خطف هدف التقدم لفريق الامارة في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من ​ليمار​ وانتظر رين الشوط الثاني ليدرك التعادل في الدقيقة 59 عبر ​خازري​ وليبدأ بعدها المدرب جارديم في اجراء التبديلات ونجح كيتا من خطف هدف الفوز لموناكو في الدقيقة 81 بعد تمريرة حاسمة من سيديبي ، وبدوره واصل ​اولمبيك ليون​ مشاركة الوصافة مع موناكو بعد ان حقق الفوز امام ​تولوز​ وبواقع 2-1 ونجح ​نبيل فكير​ من خطف هدف التقدم لليون في الدقيقة 24 من ضربة جزاء وكانت المباراة قوية من الجانبين حيث كان اللقاء مفتوحاً وكثير الفرص وفي الدقيقة 93 نجح رافاييل من خطف هدف ثانٍ لليون قبل ان يقلص تولوز الفارق في الدقيقة 95 من ضربة جزاء عبر غراديل ، فيما حقق اولمبيك ​مرسيليا​ فوزاً مهماً امام تروا وبواقع 3-1 وحوّل مرسيليا تأخره بهدف الى فوز وتناوب على التسجيل لابناء المدرب ​رودي غارسيا​ كل من ​باييت​ و​لويس غوستافو​ وجيرمان ، وبدوره حسم التعادل الايجابي وبواقع 1-1 المباراة التي جمعت بين ليل ونيس ، فيما حقق مونبيليه الفوز امام ​بوردو​ وبواقع 2-0 .