باريس سان جيرمان ينوي إفساد مخطّطات تشيلسي

يخطط نادي باريس سان جيرمان وإدارته، لإفساد مخطّطات تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي، حيث تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أنّ النادي الفرنسي مهتم بالتعاقد مع مدرب برشلونة السابق لويس إنريكي.

ويبحث سان جيرمان عن مدرب جديد للموسم المقبل، في ظل عدم رضا إدارة النادي عن العمل الذي يقوم به مدرّب الفريق الحالي أوناي إيمري.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني الخميس، أن مراسلها إيميليو بيريز، كشف أنّه تم التقاط صورة لإنريكي على متن طائرة متوجهة إلى الدوحة، حيث تواجد رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي في اليوم ذاته.

وأكدت الصحيفة أيضًا أن سان جيرمان مهتمّ كذلك بمدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، في ظل إمكانية عدم استمراره في منصبه الموسم المقبل.

وكانت “سبورت” أكّدت في وقت سابق أن إنريكي على رأس أولويات تشيلسي الذي بدوره يريد مدربًا قادرًا على تولي المسؤولية خلفًا لأنطونيو كونتي.

يُذكر أن إنريكي كان مدرب برشلونة عندما تمكّن الفريق الكتالوني من قلب تأخره في لقاء الذهاب أمام سان جيرمان 0-4، للفوز بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-5، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.