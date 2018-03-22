باريس سان جيرمان يبحث في التعاقد مع كلوب

أثار مديرو ​باريس سان جيرمان​ احتمالات التعاقد مع مدرب ​ليفربول​، ​يورغن كلوب​ في نهاية الموسم.

وتقول “لو باريزيان” إن نادي باريس سان جيرمان يسعى جاهدا لإستبدال المدرب ​أوناي إيمري​، الذي سيتم طرده في نهاية هذا الموسم، بعد الفشل في ​دوري أبطال أوروبا​. مدرب ​إشبيلية​ السابق سيدفع وظيفته ثمنا بسبب هزيمته السيئة أمام ​ريال مدريد​.

وتمت مناقشة العديد من الأسماء في “بارك دي برينس” في الأسابيع الأخيرة، بين رئيس النادي ​ناصر الخليفي​ ومدير الرياضة أنترو هنريك، من خلال قائمة مختصرة. وقد تم النظر في كلوب في الأيام الأخيرة سعيا الى مدرب من ذوي الخبرة قادر على النجاح في كرة القدم الأوروبية.

ومع ذلك ، فقد تم الإقرار أيضًا بأن الأمر قد يتطلب عرضًا عالميًا كبيرا من أجل إبعاد الألماني عن ملعب أنفيلد.