باريس تستضيف مؤتمر إنساني حول الیمن.. وهجوم للمقاومة المشتركة بالحديدة

تستضیف العاصمة الفرنسیة باريس، اليوم الاربعاء، المؤتمر الإنساني الدولي حول الیمن لدراسة الوضع الإنساني في البلاد وإیجاد حلول له.

ميدانيا، شنت المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم، هجوما عسكريا واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي جنوبي الحديدة، في إطار المعركة الرامية لتحرير المدينة ومينائها، غربي البلاد.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصادر عسكرية قولها إن القوات المشتركة، وعلى رأسها “ألوية العمالقة”، بدأت “هجوما على مواقع المتمردين في مناطق عدة من مديرية التحيتا.

وبالتزامن، اطلقت عملية تمشيط في منطقة الفازة والمناطق المحيطة بها والتي تشهد تسللا للمتمردين الحوثيين، وذلك لتأمين الطريق الساحلي الذي يعد خط إمداد للقوات المشتركة والتحالف العربي إلى مدينة الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة تدور في المنطقة، وسط قصف مدفعي وتحليق لمقاتلات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وكان التحالف أطلق عملية واسعة، في إطار معركة الساحل الغربي، لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الذي حولته الميليشيات إلى منصة لتهريب الأسلحة وتمويل أنشطتها الإرهابية عبر نهب إيراداته وواردته.

كما أطلق التحالف عملية إنسانية ضخمة تتضمن جسرا إنسانيا عبر البر والجو والبحر.