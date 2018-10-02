باريس تتهم إيران بالتخطيط لعمليات ارهابية في فرنسا

فيما كانت الحكومة الايرانية تتطلع الى العواصم الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. توترت العلاقات الدبلوماسية بين باريس وطهران على خلفية محاولة تفجير مؤتمر للمعارضة الايرانية في الثلاثين من حزيران الماضي

السلطات الفرنسية اعلنت تعليق إرسال سفيرها الجديد إلى إيران في انتظار توضيحات من طهران وجمدت على الفور أصول وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية واثين من الوزارة هما أسد الله أسدي الذي يحمل صفة ديبلوماسي ويشغل منصب المستشار الثالث في السفارة الايرانية في فينيا وسعيد هاشمي مقدم،

مؤكدة أن المخطط الإرهابي لطهران الذي كان يستهدف مؤتمرا للمعارضة على مشارف باريس “لا يمكن أن يمر دون رد”.

مصدر دبلوماسي فرنسي أكد أن وزارة الاستخبارات الإيرانية هي من أصدر أمر تفجير تجمع المعارضة الإيرانية ومسؤول الاستخبارات الإيرانية سعيد هاشمي هو من امر بتنفيذ الهجوم

.واللافت ان هذه التطورات اتت من فرنسا والتي حاولت في الاونة الاخيرة انقاذ ايران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وفرض عقوبات عليها

الشرطة الفرنسية اتبعت القرار السياسي بحملة اعتقالات واسعة شنتها في بلدة غراند سانت في الشمال الفرنسي طالت احد عشر شخصا وقالت مصادر مقربة من التحقيق إن الشرطة التي اشارت الى إن العملية “تندرج في إطار التصدي للإرهاب صادرت في خلالها أسلحة ومواد أخرى

كما جمدت أموال “مركز الزهراء في فرنسا”، لستة أشهر وهو أحد المراكز الشيعية الرئيسية في أوروبا، ويضم عدة جمعيات من بينها “الحزب ضد الصهيونية” و”الاتحاد الشيعي لفرنسا” وحركات تروج أفكارا مخالفة لقيم الجمهورية

متهمة هذه الجمعيات بانها تشرعن الإرهاب” و”تمجد حركات متهمة بالإرهاب” مدعومة من إيران