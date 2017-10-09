بارزاني يجدد استعداده لحوار مفتوح مع الحكومة في بغداد

رحّب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني الاثنين، بالمبادرات الدوليّة بغية إنهاء الأزمة بين اربيل وبغداد على خلفيّة الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن بارزاني جدّد التأكيد خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا، استعداده لحوار مفتوح مع الحكومة المركزيّة في بغداد، لكنّه اشترط أن يكون مفتوحاً ومن دون شروط مسبقة.

وتبادل بارزانب وبليكوا وجهات النظر في شأن عمليّة الاستفتاء، التي أجريت أواخر أيلول الماضي، وكذلك ردود الأفعال التي أعقبت العمليّة.