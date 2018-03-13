باحثون: ضمور العضلات في الشيخوخة يمكن إيقافه

خلص باحثون إلى أن سبب الضمور الطبيعي لعضلات الساقين مع تقدم العمر قد يكون ناجما عن ضمور في الأعصاب.

وفي اختبارات شملت 168 شخصا، وجد الباحثون أن الأعصاب التي تتحكم في الساقين تنخفض بنسبة 30 في المئة ببلوغ الخامسة والسبعين من العمر.

وقال الباحثون إن ذلك يؤدي إلى ضمور العضلات، ولكن في حالة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة تزيد فرصة “إنقاذ” العضلات من الضمور عن طريق استعادة قوة الأعصاب.

ونشر الباحثون ما خلصوا إليه في دورية علم وظائف الأعضاء.

ومع تقدم العمر، تصبح عضلات السيقان أصغر وأضعف، وهو ما يؤدي إلى مصاعب في الحركة الاعتيادية مثل صعود الدرج أو النهوض من على المقعد.

ويؤثر هذا الأمر على الجميع مع تقدم العمر، ولكن سببه ظل غير مفهوم على نحو كامل حتى الآن.

وعمل الباحثون من جامعة مانشستر متروبوليتان بالتعاون مع باحثين من جامعة واترلو في أونتاريو وجامعة مانشستر.

وفحص الباحثون أنسجة العضلات بالتفصيل باستخدام الرنين المغناطيسي، وسجلوا النشاط الكهربي الذي يمر عبر العضلات لتقدير عدد وحجم الأعصاب التي ما زالت حية.

ويقول الباحثون إن العضلات القوية تحظى بنوع من الحماية، لأن الأعصاب التي تنجو من الضمور يمكنها أن ترسل فروعا جديدة لإنقاذ العضلات وإنقاذها من الضمور.

وعلى الرغم من أن عدم معرفة سبب تفكك الصلات بين العضلات والأعصاب مع تقدم العمر، فإن معرفة المزيد عن العضلات قد يساعد العلماء في التوصل إلى علاج للحالة في المستقبل.

المصدر: BBC