باحثون.. المرضى النفسيون أكثر الناس “سحرا”!

اكتشف باحثون أمريكيون السبب الرئيس الذي يجعل من المرضى النفسيين أكثر الناس خداعا.

وأكد علماء من جامعة ييل الأميركية، أن المرضى النفسيين غير قادرين على تفهّم معاناة الآخرين، إلا أنهم قادرون على الظهور بشكل ساحر وجذاب للغاية، ولديهم إمكانيات جيدة للتلاعب بالناس المحيطين بهم.

ويرى الباحثون أن المرضى النفسيين لا يمتلكون القدرة الذهنية لتقييم حالة الأشخاص المقربين منهم بشكل موضوعي، وتعتبر هذه الخاصّية بالتحديد، أساسا لعملية التواصل الاجتماعي، لكنهم يستطيعون تقدير أفكار الآخرين إذا طلب منهم ذلك.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت باستخدام الكمبيوتر، أن المرضى النفسيين يستطيعون فهم مزاج الآخرين إذا كان لديهم هدف محدد يسعون لتحقيقه عبر ذلك.

المصدر: روسيا اليوم