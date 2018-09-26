باتريك سابا متفائل بإحراز نادي بيروت لقب سلة الاندية العربية

يوم السبت الماضي، بدأت تحضيرات ​نادي بيروت​ الجدية ل​بطولة الاندية العربية الواحدة والثلاثين في كرة السلة​ للرجال ، التي يستضيفها على ملعب بلدية الشياح تكريماً للراحل هنري شلهوب، في خطوة جبارة ليست بغريبة على ادارة النادي “الحكيمة”، والتي تعمل منذ استلامها مهامها وترتفع به الى مصاف اندية الدرجة الاولى، على جعله من افضل الاندية على الساحة السلوية حالياً.

ومن الموسم الاول في عالم الاضواء فرض نادي بيروت نفسه بين الكبار بوصول الى المربع الذهبي، وبما ان الطموح كبير، كانت خطوة طلب استضافة البطولة العربية، وهو أمر فاجأ الكثيرين، ولكن ثقة الاتحاد العربي برئاسة اللواء ​اسماعيل القرقاوي​ بإدارة النادي وبرئيسه ​نديم حكيم​ كانت كبيرة، فتمت الموافقة على طلب الاستضافة، والتي يريد من خلالها نادي بيروت اثبات حسن الظن به ليس تنظيمياً وحسب، بل ايضاً على صعيد المنافسة، وهو ما اكده المدير الفني للفريق المدرب الوطني ​باتريك سابا​ الذي بدا واثقاً من القدرة على تحقيق النتائج المطلوبة والعمل على احراز اللقب على الرغم من الصعوبات التي رافقت بداية التحضير.

ومن هذه الصعوبات بحسب ما قال سابا: “بدأنا عملية التحضير يوم السبت الماضي، وبالتأكيد كنا نحتاج لوقت قبل ذلك، ولكن اربعة من لاعبينا الاساسيين كانوا مرتبطين مع المنتخب في استحقاق النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم،وهم علي حيدر وشارل تابت و​ايلي شمعون​ وميغيل مارتينيز، الذي عاد وانضم الينا، ولسوء الحظ تعرض ايلي شمعون لإصابة ولن يتواجد معنا في الفترة المقبلة، سواء في البطولة العربية او بداية البطولة”.

وتابع المدرب سابا: “ومع عودة بقية اللاعبين ووصول اللاعبين الاجنبيين، بدأنا التمارين الجدية، وبالتأكيد سنعمل تدريجياً على رفع مستوى الجاهزية ومنسوب اللياقة البدنية، وايجاد افضل تجانس ممكن عند صافرة البداية لأولى مبارياتنا”.

وعن مدى تأثير غياب ايلي شمعون الذي كان يعول عليه سابا الكثير من الناحيتين الدفاعية والهجومية وتعويضه بكرم مشرف قال: “غياب شمعون له تأثير كبير بالطبع، وخسارة له وللفريق، ونحن نتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعاً الى الملاعب ونعرف جيداً ان ارادته قوية، وقادر على العودة كما في السابق وان شاء الله افضل، وبالنسبة الى كرم، لدينا كامل الثقة بقدراته كلاعب يملك الخبرة ومقاتل، وبالطبع نتمنى ان ينسجم مع الفريق بسرعة ويقدّم افضل ما لديه وهذا ما نتمناه”.

نادي بيروت يسعى الى اثبات وجوده في حضوره العربي الاول وهذا امر بحد ذاته تحدٍ لسابا وفريقه وعن ذلك قال: “بالتأكيد المهمة ليست سهلة، ولكننا نملك القدرة على منافسة الاندية العربية، ولدينا الفرصة لإثبات اننا نستحق تنظيم هذه البطولة، والمنافسة فيها وصولاً الى النهائي، ولم لا، احراز اللقب”.

وعن رأيه بالاندية العربية المشاركة قال: “بالتأكيد هناك اندية قوية من السعودية ومصر وسلا المغربي بطل افريقيا ولا ننسى الهومنتمن بطل لبنان والعرب، وغيرها من الاندية التي لها باع طويل في اللعبة، ولكننا لا نخاف اي منها واعتقد ان لدينا حظوظاً جيدة مثل غيرنا، وكل ما نتمناه هو ابتعاد الاصابات لنكون جاهزين من البداية، ومعنوياتنا عالية بإذن الله.

اشارة الى ان 11 نادياً سيشاركون في البطولة العربية، وهي بالاضافة الى نادي بيروت والهومنتمن من لبنان، جمعية سلا المغربي وصيف البطولة وبطل افريقيا، سبورتنغ والاتحاد من مصر، الفتح والنصر من السعودية، العربي القطري، أهلي سداب العماني، النصر الليبي ومركز شباب قلنديا الفلسطيني.

وستجري عملية سحب القرعة عند الساعة السابعة من مساء الأحد المقبل الواقع فيه 30 ايلول الجاري في فندق لانكستر(الحازمية).