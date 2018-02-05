باب التبانة تستعيد هدوءها.. ومشمش تشيع شهيدها

التوتر الأمني مر من باب هنا مجددا وان لليلة واحدة.

الجيش اللبناني قام بمداهمة في محلة التبانة في طرابلس لتوقيف عدد من المطلوبين بينهم المدعو هاجر العبدالله الملقب بهاجر الدندشي، وخلال المداهمة تعرض الجيش لإطلاق نار ورمي رمانات يدوية ما أدى إلى استشهاد الجندي خالد محمود خليل وجرح 5 عناصر آخرين.

العملية لم تنتهِ هنا، فقد لاحقت عناصر الجيش العبدالله واشتبكت معه ما أدّى إلى مقتله، فيما أوقفت شقيقه المدعو بلال. وقد تمّ ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية والمبالغ المالية وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

كما قامت فرق الهندسة في الجيش بتفجير قنبلتين وجدتا داخل المبنى الذي تحصن فيه الدندشي.

وبعد صلاة الظهر، شيعت بلدة مشمش العكارية ابنها المجند الشهيد خليل وقد صلي عليه في مسجد بيت خليل، ووري في الثرى بجبانة وطى مشمش.

وكانت قيادة الجيش قد نعت خليل وهو عازب ومن مواليد 13/3/1993، ومدّدت خدماته في الجيش اعتباراً من 28/3/2014، ثم نقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 11/11/2015. كما انه حائز تهنئة العماد قائد الجيش.