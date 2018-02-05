باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات يفتح.. والمشنوق يؤكد ميزتها عن سابقاتها

رسمياً، دخلت البلاد أجواء الانتخابات، وأول الغيث فتح باب الترشيح أمام الراغبين في خوض المعركة الانتخابية في 6 أيار المقبل.

في مبنى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، انجزت كافة الاستعدادت وبدأ تقديم طلبات الترشيح او الاستفتسار عنها.

المشنوق

تزامناً، وجه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كلمة قال فيها أن “العملية الانتخابية ستكون ممَيزة اذ أنها ليست كسابقاتها في تاريخ الجمهورية اللبنانية منذ إعلان دولة لبنان الكبير”. واضاف: “فهذا الإستحقاق يأتي، ليس فقط بعد انتظار دام تسع سنوات ووضع حد لأكثر من تمديد، بل الأهم أنه جزء من عملية تحديث وتطوير لا سابق لها، ويتميز بأكثر من عنصر تغييري جدي”.

وتابع: “الأهم أن الانتخابات ستجري في مواعيدها وأن هذا الالتزام ثابت وأكيد ولا رجوع عنه، وبالتالي فإن لبنان بات على السكة الصحيحة ديمقراطياً”.

وتمنى المشنوق للمرأة حصة أكبر في مجلس النواب المقبل، كما أدعوها منذ الآن إلى المشاركة الفاعلة ترشيحاً واقتراعاً.

تقرير: شربل عبود