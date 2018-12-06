بابا الفاتيكان يزور الإمارات في شباط

قال الفاتيكان اليوم الخميس إن البابا فرنسيس سيزور أبوظبي بالإمارات في شباط لحضور مؤتمر للحوار بين الأديان.

وقال الفاتيكان إن البابا قبل دعوة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأقلية الكاثوليكية الصغيرة هناك، وسيقوم بالزيارة في الفترة من الثالث إلى الخامس من فبراير شباط.

وستكون هذه أحدث زيارة يقوم بها البابا إلى دولة تقطنها أغلبية مسلمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي على تويتر “نرحب بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان لدولة الإمارات في فبراير القادم.. زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل.. وترسيخ الحوار بين الأديان.. والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والأخوة بين جميع البشر”.