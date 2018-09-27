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رئاسة أمن الدولة في السعودية: إصابة 3 من رجال الأمن خلال الاشتباك مع المطلوبين في القطيف
أمن الدولة السعودية : المطلوبون بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف وعرضوا السكان والمارة للخطر
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ا.ف.ب: احباط اعتداء ارهابي ضخم في هولندا وتوقيف 7 اشخاص
ا.ف.ب: احباط اعتداء ارهابي ضخم في هولندا وتوقيف 7 اشخاص
فى:
27 سبتمبر 2018, 20:52
فى:
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ا.ف.ب: احباط اعتداء ارهابي ضخم في هولندا وتوقيف 7 اشخاص
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