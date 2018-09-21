ايمري ينتقد الاداء الدفاعي لارسنال رغم الفوز برباعية

رغم الفوز الذي حققه فريق ​ارسنال​ على ضيفه ​فورسكلا​ بولتافا بنتيجة 4-2 في مستهل دور المجموعات للدوري الأوروبي انتقد المدير الفني للفريق الانكليزي اوناي ​ايمري​ الاداء الدفاعي للفريق خلال اللقاء حيث تلقت شباكه هدفيين.

وفي حديث صحفي عقب اللقاء قال فيه:”نشعر بالسعادة لتحقيق الفوز لكن علينا ان نتحلى بالثقة في هذه البطولة “.وأضاف: ” 60 دقيقة كانت جيدة جدًا، حيث فرضنا أفكارنا، وفزنا بأكبر مساحة على أرض الملعب،سجلنا 4 أهداف، وتلقينا هدفين أيضا، نحن بحاجة للعمل على المنظومة الدفاعية في الفريق”.

وعن هدفي ​أوباميانغ​، قال المدرب الإسباني: “كنا اليوم نفكر فقط في منح الثقة للاعبين ومنحهم الفرصة للعب لبعضهم البعض، لأننا سنلعب الكثير من المباريات،اللاعبون مثل أوباميانغ و​ويلبيك​ و​أوزيل​، سيحصلون على الثقة، هذا جيد بالنسبة لنا”.

وعن تلقي الفريق لهدفيين تابع بالقول:”في كل مباراة وقبل بدايتها نتحدث عن عدم تلقي الاهداف من كرات سهلة وكانت الفرصة في هذه المباراة ان تتحقق لكن في آخر 20 دقيقة تلقينا هدفين، نحتاج للقيام بعمل أفضل وقد حدث الأمر نفسه أمام نيوكاسل ، نحن بحاجة للتحسن في الناحية الدفاعية، يجب أن نكون تنافسيين طوال الـ90 دقيقة”.

وعن الحضور الجماهيري الضعيف في ​ملعب الإمارات​ ختم قائلا: “نحن بحاجة لإظهار أننا متحمسون لهذه المنافسة، سنمضي خطوة بخطوة، وأنا متأكد أن الجماهير ستأتي، هذا هو عملنا الآن”.