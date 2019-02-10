ايمري : المركز الرابع بعيد عن ارسنال هذا الموسم

استفاق نادي ​ارسنال​ بعد الخسارة امام ​مان سيتي​ وهزم نادي ​هادرسفيلد​ بنتيجة 2 – 1 ليضيف الى رصيده ثلاث نقاط كان بالامس الحاجة اليها.

مدرب الغانرز ​اوناي ايمري​ تحدث بعد اللقاء وقال : نحن نقترب من منافسينا بعد تحقيق كل فوز لكن انهاء الموسم في احد المراكز الاربعة الاولى سيكون بغاية الصعوبة.

واضاف : ارسنال يغيب عن البطولة الاوروبية الاكبر منذ 2016 ومع هذا الانتصار على هادرسفيلد بقينا على مقربة من اصحاب المراكز الاربعة الاولى لذا ما زال هناك امل.

وانهى حديثه : الفارق نقطة بيننا وما زلنا في الاسبوع 26 لكن الامر صعب فالامور ليست بايدينا علينا بتحقيق الانتصارات وانتظار ما سيحدث مع الفرق الاخرى.