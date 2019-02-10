ايمري : المركز الرابع بعيد عن ارسنال هذا الموسم

استفاق نادي ارسنال بعد الخسارة امام مان سيتي وهزم نادي هادرسفيلد بنتيجة 2 – 1 ليضيف الى رصيده ثلاث نقاط كان بالامس الحاجة اليها.
مدرب الغانرز اوناي ايمري تحدث بعد اللقاء وقال : نحن نقترب من منافسينا بعد تحقيق كل فوز لكن انهاء الموسم في احد المراكز الاربعة الاولى سيكون بغاية الصعوبة.
واضاف : ارسنال يغيب عن البطولة الاوروبية الاكبر منذ 2016 ومع هذا الانتصار على هادرسفيلد بقينا على مقربة من اصحاب المراكز الاربعة الاولى لذا ما زال هناك امل.
وانهى حديثه : الفارق نقطة بيننا وما زلنا في الاسبوع 26 لكن الامر صعب فالامور ليست بايدينا علينا بتحقيق الانتصارات وانتظار ما سيحدث مع الفرق الاخرى.
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