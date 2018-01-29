ايمري: أريد بقاء باستوري

أكد مدرب باريس سان جيرمان اوناي ايمري Unai Emery انه يريد بقاء لاعب الوسط والدولي الارجنتيني خافيير باستوري في صفوف الفريق.
وصرح ايمري لبعض الصحافيين قائلاً: “تحدثت معه كثيراً، ما قاله في الخارج امر آخر، انها مسؤوليته، باستوري لاعب كبير وعندما يكون جاهزاً بدنياً سيشارك، انه عنصر مهم في الفريق”.
وأضاف: “أنا شخصياً اريد بقائه في الفريق، بعد ذلك فان الامر يعود له، بما يرغب به على الصعيد الشخصي، ومع اقامة كأس العالم فان جميع اللاعبين يريدون اللعب اكثر”.
والجدير بالذكر أن نادي انتر ميلان الايطالي ابدى اهتماماً بضم اللاعب منذ اسابيع، واشار مديره الرياضي بييرو اوسيليو الى التعاطف مع اللاعب.
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