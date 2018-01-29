ايمري: أريد بقاء باستوري

أكد مدرب ​باريس سان جيرمان​ ​اوناي ايمري​ Unai Emery انه يريد بقاء لاعب الوسط والدولي الارجنتيني ​خافيير باستوري​ في صفوف الفريق.

وصرح ايمري لبعض الصحافيين قائلاً: “تحدثت معه كثيراً، ما قاله في الخارج امر آخر، انها مسؤوليته، باستوري لاعب كبير وعندما يكون جاهزاً بدنياً سيشارك، انه عنصر مهم في الفريق”.

وأضاف: “أنا شخصياً اريد بقائه في الفريق، بعد ذلك فان الامر يعود له، بما يرغب به على الصعيد الشخصي، ومع اقامة ​كأس العالم​ فان جميع اللاعبين يريدون اللعب اكثر”.

والجدير بالذكر أن نادي ​انتر ميلان​ الايطالي ابدى اهتماماً بضم اللاعب منذ اسابيع، واشار مديره الرياضي بييرو اوسيليو الى التعاطف مع اللاعب.