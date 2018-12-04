ايسكو لزملائه في ريال مدريد: أريد الانتقال الى السيتي

يريد لاعب خط وسط ​ريال مدريد​ ​إيسكو​ الانتقال إلى مانشستر سيتي في كانون الثاني وذلك بحسب ما اشار اليه ادواردو اندا.

وفي حديث صحفي قال ادواردو: “إيسكو يريد الرحيل عن الريال في كانون الثاني، وفي حال قدم ​السيتي​ او ​بيب غوارديولا​ اي عرض فايسكو سيرحل عن الريال”.

وتابع: “اما من جهة ريال مدريد، ففي حال تقدم اي عرض للنادي فسيتم درسه جيدا لاخذ القرار في امكانية بيعه”.

واضاف “اعتقد أننا نتحدث عن صفقة ما بين 150 و180 مليون يورو بسبب العمر والجودة التي يتمتع بها اللاعب وحاليا في غرفة خلع الملابس ايسكو ليس لديه علاقات جيدة مع رموز الفريق “.

وختم قائلا: “إيسكو يفكر حاليا في حال قررت الادارة استمراره فهذا الامر لا يهم لان المدير الفني للفريق ​سانتياغو سولاري​ سيتخلى عنه في حزيران “.