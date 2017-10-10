ايران تهدد.. وموسكو تدخل على خط الدفاع عن الحرس الثوري

استبق الايرانيون الاعلان الاميركي عن تصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية بجملة تهديدات، شملت تعَهّداً بتلقين واشنطن دروساً جديدة.

في وقت يترقب العالم أجمع خطاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الخامس عشر من الشهر الجاري الذي سيحدد خلاله مصير الاتفاق النووي مع ايران، بالتزامن مع اقرار عقوبات جديدة قد تشمل تصنيف الحرس الثوري كمنظمة ارهابية، أكدت السلطات الايرانية الدفاع عن الحرس الثوري الايراني وتهديد الولايات المتحدة.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد مسعود جزائري أن سلوك واشنطن قد أتعب العالم، ويبدو ان ادارة ترامب لا تفهم سوى بلغة السباب والكلمات القاسية، وبحاجة إلى صدمات لتدرك المفهوم الجديد للقوة في عالم اليوم مضيفا ان الوقت حان لتلقين أميركا دروسا جديدة.

اما مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، فاعتبر ان الولايات المتحدة أصغر من أن تتخذ أي خطوات ضد الحرس الثوري، مؤكدا أن ايران تملك خيارات عدة على الطاولة لمواجهة أي قرارات أميركية.

من جهته قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان بلاده ستتخذ رد فعل واضح إذا ما قررت واشنطن المضي بهذا الخطأ الاستراتيجي الذي سيجعلها مكروهة أكثر من الإيرانيين، وسيتسبب لها بعزلة دولية.

وتحدث ظريف امام قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، الذي عبّر عن امتنانه لمواقف الخارجية الايرانية، مؤكداً أن الحرس سيرد بشكل حاسم على الخطوة الاميركية المحتملة. واضاف ان إيران أصبحت قوة إقليمية وعالمية.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر اشار الى أن الولايات المتحدة ستضع نفسها بمصاف الإرهابيين اذا صنفت الحرس الثوري كمجموعة إرهابية، مشيرا الى ان الحرس يدافع عن الشعوب، ويهاجم الإرهابيين، وعلى العالم برمته أن يكون ممتنا له، على حد تعبيره.

بدورها دخلت الخارجية الروسية على خط الدفاع عن الحرس الثوري الايراني معتبرة ان نية واشنطن بتصنيفه ارهابيا هي خطوة نحو إلغاء الاتفاق النووي مع إيران ولا شك انها ستزعزع استقرار المنطقة.