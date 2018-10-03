اياكس الجريء يجرّ البايرن لتعادل مرير وتعادل ليون وفوز بنفيكا

ضمن فعاليات المجموعة 5 من منافسات دوري ابطال اوروبا، انقاد نادي بايرن ميونيخ الالماني الى تعادل محبط بين جماهيره في ​الاليانز ارينا​ امام نادي ​اياكس امستردام​ الهولندي وبواقع 1—1 في مباراة جريئة وكبيرة قدمها يافعو الفريق الهولندي والذي تفوقوا على ​لاعبي البايرن​ في معقلهم ليخطفوا منهم نقطة ثمينةولم يظهر ابناء المدرب كوفاتش بالاداء المتوقع منهم.

وفي مباراة اخرى ومن ضمن نفس المجموعة، حقق ​نادي بنفيكا البرتغالي​ فوزاً مثيراً امام ​آيك اثينا​ اليوناني وبواقع 3-2 وتقدم الفريق البرتغالي بهدفين في الشوط الاول قبل ان يستغل الفريق اليوناني طرد احد لاعبي بنفيكا ليعود الى اجواء اللقاء ولكن اصرار الفريق البرتغالي كان كبيراً حيث تمكن ​سيميدو​ من خطف هدف الفوز لبنفيكا ليحصد نقاط المباراة الثلاث.

وضمن فعاليات المجموعة 6 من منافسات دوري ابطال اوروبا، حسم التعادل الايجابي وبواقع 2-2 المباراة المثيرة التي جمعت بين ناديا ​اولمبيك ليون​ و​شاختار دونيتسك​ الاوكراني وكان شاختار الطرف الافضل في الشوط الاول حيث سيطروا على مجريات اللقاء وفي الشوط الثاني نجح لاعبو ليون من العودة من بعيد ليعوضوا تأخرهم بهدفين ويفرضوا التعادل في اللقاء.