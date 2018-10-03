اياكس الجريء يجرّ البايرن لتعادل مرير وتعادل ليون وفوز بنفيكا

ضمن فعاليات المجموعة 5 من منافسات دوري ابطال اوروبا، انقاد نادي بايرن ميونيخ الالماني الى تعادل محبط بين جماهيره في الاليانز ارينا امام نادي اياكس امستردام الهولندي وبواقع 1—1 في مباراة جريئة وكبيرة قدمها يافعو الفريق الهولندي والذي تفوقوا على لاعبي البايرن في معقلهم ليخطفوا منهم نقطة ثمينةولم يظهر ابناء المدرب كوفاتش بالاداء المتوقع منهم.
وفي مباراة اخرى ومن ضمن نفس المجموعة، حقق نادي بنفيكا البرتغالي فوزاً مثيراً امام آيك اثينا اليوناني وبواقع 3-2 وتقدم الفريق البرتغالي بهدفين في الشوط الاول قبل ان يستغل الفريق اليوناني طرد احد لاعبي بنفيكا ليعود الى اجواء اللقاء ولكن اصرار الفريق البرتغالي كان كبيراً حيث تمكن سيميدو من خطف هدف الفوز لبنفيكا ليحصد نقاط المباراة الثلاث.
وضمن فعاليات المجموعة 6 من منافسات دوري ابطال اوروبا، حسم التعادل الايجابي وبواقع 2-2 المباراة المثيرة التي جمعت بين ناديا اولمبيك ليون وشاختار دونيتسك الاوكراني وكان شاختار الطرف الافضل في الشوط الاول حيث سيطروا على مجريات اللقاء وفي الشوط الثاني نجح لاعبو ليون من العودة من بعيد ليعوضوا تأخرهم بهدفين ويفرضوا التعادل في اللقاء.
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