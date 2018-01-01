اومتيتي مطلوب في السيتي

كشفت تقارير صحف انكليزية ان الاسباني ​بيب غوارديولا​ مدرب نادي مانشستر سيتي يرغب في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي الشاب ​صامويل أومتيتي​ مدافع ​برشلونة​.

وبحسب صحيفة “صن” البريطانية ، فان بيب يرى ان اومتيتي سيكون الحل المثالي للمشكلة الدفاعية التي يعاني منها الفريق سواء من المستوى الدفاعي المتراجع او من الاصابات المتكررة .

واوضحت الصحيفة أن لنادي الإنكليزي مستعد لدفع قيمة فسخ عقد الدولي الفرنسي البالغ 50 مليون جنيه استرليني .

يذكر ان ​مانشستر يونايتد الانكليزي​ ايضاً من الاندية التي ترغب بضم اللاعب صاحب الـ 24 عاماً خلال الفترة المقبلة .

يذكر أن الفرنسي الشاب كان قد انضم لبرشلونة في صيف 2016 قادمًا من نادي ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو فقط.