اومتيتي مطلوب في السيتي

كشفت تقارير صحف انكليزية ان الاسباني بيب غوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي يرغب في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي الشاب صامويل أومتيتي مدافع برشلونة.
وبحسب صحيفة “صن” البريطانية ، فان بيب يرى ان اومتيتي سيكون الحل المثالي للمشكلة الدفاعية التي يعاني منها الفريق سواء من المستوى الدفاعي المتراجع او من الاصابات المتكررة .
واوضحت الصحيفة أن لنادي الإنكليزي مستعد لدفع قيمة فسخ عقد الدولي الفرنسي البالغ 50 مليون جنيه استرليني .
يذكر ان مانشستر يونايتد الانكليزي ايضاً من الاندية التي ترغب بضم اللاعب صاحب الـ 24 عاماً خلال الفترة المقبلة .
يذكر أن الفرنسي الشاب كان قد انضم لبرشلونة في صيف 2016 قادمًا من نادي ليون الفرنسي مقابل 25 مليون يورو فقط.
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