اول تعليق لـ نتنياهو حول عملية “درع الشمال” وهذا ما قاله..

أكد وزير الجيش و رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية “الدرع الشمالي” صباح اليوم لكشف وتحييد أنفاق “الإرهابيين” على الحدود مع لبنان.

وقال نتنياهو في تغريدات على تويتر : “سنستمر في أعمال علنية وسرية لضمان أمننا ن وأي شخص يلحق الضرر بإسرائيل سيدفع ثمنا باهظا “.

واضاف : “نتصرف بعزم ومسؤولية في جميع القطاعات في وقت واحد، سوف نستمر في أعمال أخرى، علنية وسرية، من أجل ضمان أمن إسرائيل”.

وقال : نحن فخورون بقادة الجيش ومقاتليه في تنفيذ العمليات المعقدة والنجاحات العملية في المراحل الأولى، وأي شخص يحاول أن يلحق الضرر بدولة “إسرائيل” سيدفع ثمناً باهظاً.